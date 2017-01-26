Нижегородец подозревается в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери Происшествия

Фото: СК РФ

Мужчина в Богородском районе Нижегородской области подозревается в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 26 января 2017 года.По версии следствия, с сентября по декабрь 2016 года 38-летний подозреваемый неоднократно в своей квартире совершал в отношении дочери действия сексуального характера. Потерпевшая рассказала о случившемся матери, после чего та написала заявление в следственные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.