Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Максима Малютина Происшествия

Максим Малютин Фото: ПСО "Волонтер"



Согласно информации, 38-летний Максим Малютин 5 января текущего года вышел из дома по ул. Генерала Зимина в Канавинском районе Нижнего Новгорода, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.



Приметы пропавшего: на вид – 35-40 лет, телосложение худощавое, рост 178 см, глаза зелено-карие, волосы русые, на правом плече имеется татуировка в виде ромбов, на лице - шрам на левой брови.



Был одет в серую куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, серую с белыми и красными полосками шапку, вязаный черный свитер. При себе имел больничную карту.



Информацию, касающуюся местонахождения пропавшего, волонтеры просят сообщать по телефонам: 102 (полиция), 8(831) 291-51-51 (волонтеры).



Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Максима Малютина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 26 января 2017 года.Согласно информации, 38-летний Максим Малютин 5 января текущего года вышел из дома по ул. Генерала Зимина в Канавинском районе Нижнего Новгорода, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.Приметы пропавшего: на вид – 35-40 лет, телосложение худощавое, рост 178 см, глаза зелено-карие, волосы русые, на правом плече имеется татуировка в виде ромбов, на лице - шрам на левой брови.Был одет в серую куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, серую с белыми и красными полосками шапку, вязаный черный свитер. При себе имел больничную карту.Информацию, касающуюся местонахождения пропавшего, волонтеры просят сообщать по телефонам: 102 (полиция), 8(831) 291-51-51 (волонтеры). Напомним также , что продолжаются поиски пропавшей 1 января 27-летней нижегородки Татьяны Судаковой.

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