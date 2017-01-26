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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Максима Малютина

26 января 2017 16:31  [39] Происшествия
Максим Малютин (Фото: ПСО Волонтер)

Максим Малютин

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Максима Малютина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 26 января 2017 года.

Согласно информации, 38-летний Максим Малютин 5 января текущего года вышел из дома по ул. Генерала Зимина в Канавинском районе Нижнего Новгорода, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: на вид – 35-40 лет, телосложение худощавое, рост 178 см, глаза зелено-карие, волосы русые, на правом плече имеется татуировка в виде ромбов, на лице - шрам на левой брови.

Был одет в серую куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, серую с белыми и красными полосками шапку, вязаный черный свитер. При себе имел больничную карту.

Информацию, касающуюся местонахождения пропавшего, волонтеры просят сообщать по телефонам: 102 (полиция), 8(831) 291-51-51 (волонтеры).

Напомним также, что продолжаются поиски пропавшей 1 января 27-летней нижегородки Татьяны Судаковой.

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