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Спорт

"Ростелеком" проведет акцию для болельщиков перед домашним матчем нижегородского "Торпедо" 27 января

26 января 2017 17:19  [57] Спорт

ПАО "Ростелеком" проведет акцию для болельщиков перед домашним матчем нижегородского "Торпедо" 27 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, мероприятие пройдет в КРК "Нагорный" в Нижнем Новгороде. "Торпедо" встретится в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА из Санкт-Петербурга.

Перед началом игры компания предложит всем желающим принять участие в развлекательной программе, включающей в себя диджитал-игру "Хоккей" с использованием очков виртуальной реальности, а также увлекательную викторину о спорте с призами от "Ростелекома".

У хоккейных болельщиков на мероприятии будет возможность подробнее узнать о новом продукте "Ростелекома": специально для болельщиков компания представит "Интерактивное ТВ 2.0. Эксклюзивное издание КХЛ" - телевизионную приставку с годовым доступом к основному пакету ТВ-каналов (включая телеканал КХЛ) в любом месте, где есть интернет. Также в комплект входят фирменная толстовка болельщика и настоящая шайба с автографом игроков Чемпионата КХЛ.

ТВ-приставку можно будет протестировать на стенде "Ростелекома" в фойе Дворца спорта.

Приставка поддерживает все дополнительные сервисы "Интерактивного ТВ". Например, сервис "Мультискрин" позволит объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до пяти различных экранов (телевизоры, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV), а "Родительский контроль" ограничит доступ детей к контенту в зависимости от возрастной маркировки.

В компании напомнили, что в рамках партнерства "Ростелеком" предоставляет телекоммуникационные каналы для организации прямых эфирных трансляций матчей КХЛ. Компания обеспечивает строительство, подготовку и эксплуатацию всей телеком инфраструктуры на хоккейных аренах с круглосуточной технической поддержкой и информационной защитой.

Акция стартует в 17:30.

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