"Ростелеком" проведет акцию для болельщиков перед домашним матчем нижегородского "Торпедо" 27 января Спорт

ПАО "Ростелеком" проведет акцию для болельщиков перед домашним матчем нижегородского "Торпедо" 27 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.Согласно информации, мероприятие пройдет в КРК "Нагорный" в Нижнем Новгороде. "Торпедо" встретится в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА из Санкт-Петербурга.Перед началом игры компания предложит всем желающим принять участие в развлекательной программе, включающей в себя диджитал-игру "Хоккей" с использованием очков виртуальной реальности, а также увлекательную викторину о спорте с призами от "Ростелекома".У хоккейных болельщиков на мероприятии будет возможность подробнее узнать о новом продукте "Ростелекома": специально для болельщиков компания представит "Интерактивное ТВ 2.0. Эксклюзивное издание КХЛ" - телевизионную приставку с годовым доступом к основному пакету ТВ-каналов (включая телеканал КХЛ) в любом месте, где есть интернет. Также в комплект входят фирменная толстовка болельщика и настоящая шайба с автографом игроков Чемпионата КХЛ.ТВ-приставку можно будет протестировать на стенде "Ростелекома" в фойе Дворца спорта.Приставка поддерживает все дополнительные сервисы "Интерактивного ТВ". Например, сервис "Мультискрин" позволит объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до пяти различных экранов (телевизоры, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV), а "Родительский контроль" ограничит доступ детей к контенту в зависимости от возрастной маркировки.В компании напомнили, что в рамках партнерства "Ростелеком" предоставляет телекоммуникационные каналы для организации прямых эфирных трансляций матчей КХЛ. Компания обеспечивает строительство, подготовку и эксплуатацию всей телеком инфраструктуры на хоккейных аренах с круглосуточной технической поддержкой и информационной защитой.Акция стартует в 17:30.