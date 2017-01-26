"Каждый год мы наблюдаем прирост количества обращений на 10-20%", - Михаил Теодорович Экономика

Михаил Теодорович Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

"Каждый год мы наблюдаем прирост количества обращений на 10-20%", - сказал руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области Михаил Теодорович в рамках брифинга 26 января 2017 года.Согласно статданным, в 2007 году ведомство рассмотрело 632 обращения, а к 2016 году данный показатель вырос более чем в два раза – до 1369 обращений. "Пиковым" годом по показателям стал 2014 год, тогда антимонопольным ведомством было рассмотрено свыше 5 тысяч обращений", - отметил он.Теодорович также добавил, что в минувшем году было возбуждено 1063 дела, что в пять раз больше показателей 2007 года (171 дело). Кроме того, за 2016 год УФАС взыскало 27 млн 817 тысяч рублей, что в 165 раз больше показателей 2007 года (168,5 тысяч рублей)."За 25 лет мы научились опираться на конкретные правовые схемы и выдавать рецепт и эффективную схему исправления конфликтных ситуаций. Более того, наши схемы лечения все чаще часто становятся эталоном для решения похожих схем. За истекшие годы в Нижегородском УФАС сложился понятийный аппарат, сложились практики досудебных дискуссий, и мы успешно вписались в систему исполнительной власти. Мы научились в партнерстве с прочими надзорными органами решать задачу, поставленную Президентом РФ, например, в сфере контроля за рынком продовольственных товаров. Позже то же самое стало происходить на рынке лекарств, теперь на очереди пассажирские перевозки", - сказал Теодорович."Отдельно отмечу, что каждый год мы наблюдаем прирост количества обращений на 10-20%. Это внушительная динамика, особенно в свете того, что рост регулярно наблюдался в течение прошедшие 10 лет", - подчеркнул он.