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Экономика

"Каждый год мы наблюдаем прирост количества обращений на 10-20%", - Михаил Теодорович

26 января 2017 17:32  [275] Экономика
Михаил Теодорович (Фото: НИА Нижний Новгород)

Михаил Теодорович

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Каждый год мы наблюдаем прирост количества обращений на 10-20%", - сказал руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области Михаил Теодорович в рамках брифинга 26 января 2017 года.

Согласно статданным, в 2007 году ведомство рассмотрело 632 обращения, а к 2016 году данный показатель вырос более чем в два раза – до 1369 обращений. "Пиковым" годом по показателям стал 2014 год, тогда антимонопольным ведомством было рассмотрено свыше 5 тысяч обращений", - отметил он.

Теодорович также добавил, что в минувшем году было возбуждено 1063 дела, что в пять раз больше показателей 2007 года (171 дело). Кроме того, за 2016 год УФАС взыскало 27 млн 817 тысяч рублей, что в 165 раз больше показателей 2007 года (168,5 тысяч рублей).

"За 25 лет мы научились опираться на конкретные правовые схемы и выдавать рецепт и эффективную схему исправления конфликтных ситуаций. Более того, наши схемы лечения все чаще часто становятся эталоном для решения похожих схем. За истекшие годы в Нижегородском УФАС сложился понятийный аппарат, сложились практики досудебных дискуссий, и мы успешно вписались в систему исполнительной власти. Мы научились в партнерстве с прочими надзорными органами решать задачу, поставленную Президентом РФ, например, в сфере контроля за рынком продовольственных товаров. Позже то же самое стало происходить на рынке лекарств, теперь на очереди пассажирские перевозки", - сказал Теодорович.

"Отдельно отмечу, что каждый год мы наблюдаем прирост количества обращений на 10-20%. Это внушительная динамика, особенно в свете того, что рост регулярно наблюдался в течение прошедшие 10 лет", - подчеркнул он.

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