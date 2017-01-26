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Культура и отдых

Нижегородский ТЮЗ отменил пять спектаклей из-за эпидемии гриппа

26 января 2017 17:45  [425] Культура и отдых
Театр юного зрителя (Фото: НИА Нижний Новгород)

Театр юного зрителя

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский Театр юного зрителя (ТЮЗ) отменил пять спектаклей из-за эпидемии гриппа. Об этом сообщили в театре.

ТЮЗ проинформировал, что в связи с превышением эпидемиологического порога по гриппу на территории Нижегородской области и Нижнего Новгорода и объявленным карантином, отменены следующие спектакли: "Как мужику счастье было" (27 января, 13:00), "Бемби" (30 января, 12:00), "Птица Феникс" (31 января, 11:00), "Кот в сапогах" (1 февраля, 11:00), "Похищение Джонни Дорсета" (3 февраля, 11:00).

Напомним также, что пять детсадов и 45 школ закрыты на карантин в Нижегородской области по данным на 25 января.

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