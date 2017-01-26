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Экономика

ООО "Нижегородское" открыло уникальную для региона молочную лабораторию

26 января 2017 18:24  [759] Экономика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Нижегородское" открыло уникальную для региона молочную лабораторию. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Нижегородской области 26 января 2017 года.

Согласно информации, оборудование стоимостью более 10 млн рублей было закуплено в декабре 2016 года, и в январе 2017 года компания начала его эксплуатацию.

"Всего в российских регионах 43 молочные лаборатории, а комплексов с такой производительностью и такими наборами показателей как у нас – не больше 10", - заявил исполнительный директор ООО "Нижегородское" по племенной работе Сергей Сорокин.

Он также отметил, что правительство региона оказывает существенную поддержку на ведение племенной работы. "Для селекционного процесса достаточно всего нескольких показателей: жир, белок и количество молока. Но проконсультировавшись со специалистами министерства, мы поняли, что необходимо думать на перспективу, поэтому мы купили аппарат, который отслеживает различные данные, которые позволяют нам балансировать рацион животных по многим показателям и заботиться о их здоровье", - подчеркнул Сорокин.

Комментируя появление лаборатории, депутат Заксобрания Нижегородской области Николай Шкилев в свою очередь добавил, что это позволит вывести молочное животноводство в регионе на новый уровень. "В том, что Нижегородская область стала одним из первых регионов, где появилась возможность, анализируя пробы молока от каждой племенной коровы, не только проводить целенаправленную селекционную работу ради повышения качества молока, но и предупреждать заболевания в стаде, есть заслуга правительства области, которое стратегически верно видит развитие сельского хозяйства", - сказал Шкилев.

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