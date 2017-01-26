Более 60 преступлений в сфере освоения бюджетных средств выявили правоохранители в Нижегородской области за 2016 год Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Более 60 преступлений в сфере освоения бюджетных средств выявили правоохранители в Нижегородской области за 2016 год. Об этом замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону Дмитрий Овчинников сообщил в ходе совещания при федеральном инспекторе по региону 26 января 2017 года.По его словам, несмотря на снижение количества выявленных преступлений по статье "Получение взятки" (-37,7%; с 69 до 43), на 16% выросло число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение указанных преступных деяний, а по преступлениям, совершенным в крупном и особо крупном размере – осталось на уровне 2015 года (шесть человек)В 2016 году также было задокументировано четыре преступления, связанных с посредничеством во взяточничестве, против одного – в 2015 году. При этом, если в 2015 году привлеченных к ответственности за это не было, то в 2016 году уже два человека понесли уголовную ответственность.Размер причиненного материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности в прошедшем году превысил 90 млн рублей, из них были возмещены 77 млн 212 тысяч рублей или 84,9%.В целом органами внутренних дел Нижегородской области задокументировано 65 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств. При этом 37 были совершены в крупном, либо особо крупном размерах. Сумма ущерба, причиненного бюджетам всех уровней по оконченным и приостановленным уголовным делам, составила более 618 млн рублей. Обеспечено возмещение на 90,6%.