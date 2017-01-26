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Экономика

Более 60 преступлений в сфере освоения бюджетных средств выявили правоохранители в Нижегородской области за 2016 год

26 января 2017 18:33  [393] Экономика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Более 60 преступлений в сфере освоения бюджетных средств выявили правоохранители в Нижегородской области за 2016 год. Об этом замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону Дмитрий Овчинников сообщил в ходе совещания при федеральном инспекторе по региону 26 января 2017 года.

По его словам, несмотря на снижение количества выявленных преступлений по статье "Получение взятки" (-37,7%; с 69 до 43), на 16% выросло число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение указанных преступных деяний, а по преступлениям, совершенным в крупном и особо крупном размере – осталось на уровне 2015 года (шесть человек)

В 2016 году также было задокументировано четыре преступления, связанных с посредничеством во взяточничестве, против одного – в 2015 году. При этом, если в 2015 году привлеченных к ответственности за это не было, то в 2016 году уже два человека понесли уголовную ответственность.

Размер причиненного материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности в прошедшем году превысил 90 млн рублей, из них были возмещены 77 млн 212 тысяч рублей или 84,9%.

В целом органами внутренних дел Нижегородской области задокументировано 65 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств. При этом 37 были совершены в крупном, либо особо крупном размерах. Сумма ущерба, причиненного бюджетам всех уровней по оконченным и приостановленным уголовным делам, составила более 618 млн рублей. Обеспечено возмещение на 90,6%.

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