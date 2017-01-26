Tele2 информирует о внедрении новой коммуникационной платформы "Другие правила" Бизнес

Tele2 информирует о внедрении новой коммуникационной платформы "Другие правила". Об этом сообщает пресс-служба компании 26 января 2017 года.Согласно информации, компания изменила свой слоган и фирменный стиль, а также дала возможность абонентам пакетных тарифов переносить неиспользованные минуты и интернет-трафик на следующий месяц. "Внедряя новую коммуникационную платформу, Tele2 выходит за рамки привычного восприятия оператора связи: теперь ее слоган – "Другие правила". Компания будет делать акцент на инновационных продуктах, отражающих предпочтения абонентов и поддерживающих их стиль жизни, а также сосредоточится на отличном клиентском сервисе. При этом Tele2 сохранит свои ключевые преимущества – честность по отношению к клиентам, простоту и выгодную стоимость услуг", - говорится в сообщении."В наружной рекламе вместо стрит-арта Tele2 будет использовать фирменный стиль: оператор сохранил черный цвет в сочетании с контрастными акцентами и добавил вдохновляющие фотографии людей, чтобы придать больше энергии и яркости коммуникациям. В телевизионной рекламе о преимуществах продуктов и услуг Tele2 будут рассказывать уже известные зрителям герои музыкальной группы", - сообщается в пресс-релизе.Одновременно с запуском новой концепции Tele2 представляет новый продукт: впервые минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках своего пакетного тарифа, не "сгорают" в конце месяца, а переносятся на следующий период. При этом в новом месяце они расходуются абонентом в первую очередь. Услуга бесплатна и работает автоматически на всех открытых для подключения и перехода тарифных планах линейки "Черный".Партнером по созданию новой коммуникационной платформы Tele2 является международное креативное агентство McCann Moscow. Разработкой визуального стиля занималось международное агентство интегрированных коммуникаций Grey."Запуск новой коммуникационной платформы прежде всего обусловлен новой бизнес-стратегией Tele2. Одна из ключевых целей стратегии – стать лучшей сервисной компанией на российском рынке. Чтобы достичь этого, наши продукты и услуги должны быть выгодными, простыми и честными. Мы будем активно развивать разнообразные цифровые партнерские сервисы и делать это все максимально быстро. Мы создаем альтернативу существующим решениям на рынке и стремимся улучшить качество жизни потребителей мобильной связи. Мы уверены, что новая коммуникационная концепция поможет донести наши сообщения до абонентов. Другие правила – это не просто слова: каждым своим продуктом и услугой мы будем активно выступать за права абонентов и против навязанных правил и ограничений", - сказал генеральный директор компании Сергей Эмдин.