ЗС НО выбрало семь кандидатур от общественности в ККС Нижегородской области состава 2017-2021 годов Общество

ЗС НО Фото: НИА Нижний Новгород



Представителями общественности в квалификационной коллегии судей могут быть граждане РФ, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, не замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами.



Срок полномочий предыдущего состава квалификационной коллегии судей Нижегородской области истекает в начале марта 2017 года



На заседании 26 января региональный парламент выбрал семь из восьми ранее



СПРАВКА:

Список кандидатов, выдвинутых общественными объединениями, трудовыми коллективами, который согласовало ЗС НО:



1. Павел Петрович Востриков - заведующий кафедрой теории государства и права и сравнительного правоведения Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ, к.ю.н., доцент, выдвинут ученым советом Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ;



2. Владимир Егорович Гущев – первый проректор ЧОУ ВО "Нижегородская правовая академия", к.ю.н., профессор, выдвинут ученым советом ЧОУ ВО "Нижегородская правовая академия";



3. Юлия Вадимовна Журавлева - директор Приволжского филиала ФГБОУВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Нижний Новгород), к.ю.н., выдвинута советом нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России";



4. Алексей Владимирович Мартынов - директор Института открытого образования, заведующий кафедрой административного и финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", д.ю.н., доцент, выдвинут ученым советом Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского";



5. Людмила Олеговна Мельникова - судья Нижегородского областного суда в отставке, выдвинута Нижегородским региональным отделением Общероссийской общественной организации "Российское объединение судей";



6. Сергей Иванович Мурзаков - доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса факультета права Нижегородского филиала ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", к.ю.н., выдвинут Ученым советом НИУ ВШЭ – Нижний Новгород;



7. Алла Александровна Ситнова – заместитель председателя Волго-Вятского банка ОАО "Сбербанк России" - директор управления по работе с проблемными активами юридических лиц, выдвинута первичной профсоюзной организацией аппарата Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк России". Законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) выбрало семь кандидатур от общественности в квалификационную коллегию судей (ККС) Нижегородской области состава 2017-2021 годов. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ регионального парламента.Представителями общественности в квалификационной коллегии судей могут быть граждане РФ, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, не замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами.Срок полномочий предыдущего состава квалификационной коллегии судей Нижегородской области истекает в начале марта 2017 годаНа заседании 26 января региональный парламент выбрал семь из восьми ранее рекомендованных профильным комитетом человек. Не прошел в ККС по итогам голосования депутатов главный инспектор НП "Агентство по противодействию коррупции, организованной преступности и терроризму" Александр Дубов, который был выдвинут правлением НООО "Ветераны Чеченского конфликта".СПРАВКА:Список кандидатов, выдвинутых общественными объединениями, трудовыми коллективами, который согласовало ЗС НО:1. Павел Петрович Востриков - заведующий кафедрой теории государства и права и сравнительного правоведения Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ, к.ю.н., доцент, выдвинут ученым советом Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ;2. Владимир Егорович Гущев – первый проректор ЧОУ ВО "Нижегородская правовая академия", к.ю.н., профессор, выдвинут ученым советом ЧОУ ВО "Нижегородская правовая академия";3. Юлия Вадимовна Журавлева - директор Приволжского филиала ФГБОУВО "Российский государственный университет правосудия" (г. Нижний Новгород), к.ю.н., выдвинута советом нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России";4. Алексей Владимирович Мартынов - директор Института открытого образования, заведующий кафедрой административного и финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", д.ю.н., доцент, выдвинут ученым советом Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского";5. Людмила Олеговна Мельникова - судья Нижегородского областного суда в отставке, выдвинута Нижегородским региональным отделением Общероссийской общественной организации "Российское объединение судей";6. Сергей Иванович Мурзаков - доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса факультета права Нижегородского филиала ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", к.ю.н., выдвинут Ученым советом НИУ ВШЭ – Нижний Новгород;7. Алла Александровна Ситнова – заместитель председателя Волго-Вятского банка ОАО "Сбербанк России" - директор управления по работе с проблемными активами юридических лиц, выдвинута первичной профсоюзной организацией аппарата Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк России".

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