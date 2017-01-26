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Происшествия

Подросток в Семенове Нижегородской области приговорен к трем годам за приобретение наркотика

26 января 2017 18:52  [279] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток в Семенове Нижегородской области приговорен к трем годам за приобретение наркотика. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 26 января 2017 года.

Согласно информации, 28 января 2016 года 17-летний обвиняемый в г.Семенов договорился с неустановленным лицом о приобретении наркотика. Через платежную систему он перечислил продавцу четыре тысячи рублей за наркотическое вещество массой 0,55 гр. В тот же день с этим наркотиком юноша был задержан правоохранителями.

Приговором суда он признан виновным по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств без цели сбыта) и приговорен к трем годам колонии общего режима.

Отмечается, что при назначении наказании был учтен приговор суда от 2015 года, по которому подросток был осужден к условному сроку за совершение хищения.

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