Подросток в Семенове Нижегородской области приговорен к трем годам за приобретение наркотика Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток в Семенове Нижегородской области приговорен к трем годам за приобретение наркотика. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 26 января 2017 года.Согласно информации, 28 января 2016 года 17-летний обвиняемый в г.Семенов договорился с неустановленным лицом о приобретении наркотика. Через платежную систему он перечислил продавцу четыре тысячи рублей за наркотическое вещество массой 0,55 гр. В тот же день с этим наркотиком юноша был задержан правоохранителями.Приговором суда он признан виновным по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств без цели сбыта) и приговорен к трем годам колонии общего режима.Отмечается, что при назначении наказании был учтен приговор суда от 2015 года, по которому подросток был осужден к условному сроку за совершение хищения.