Обвиняемый в смертельном поджигании женщины житель Нижегородской области предстанет перед судом Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель с. Гагино Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве человека путем поджога. Об этом сообщила прокуратура региона 27 января 2017 года.По версии следствия, вечером 4 июля 2016 года 29-летний обвиняемый расписал алкоголь со знакомыми на приусадебном участке в с. Гагино. Между ним и 42-летней потерпевшей возник спор на предмет того, что он не сможет поджечь человека. Тогда мужчина взял из своего дома канистру с бензином и облил им женщину, после чего поджег зажигалкой.Когда потерпевшая загорелась, обвиняемый толкнул ее в емкость с водой, потушив огонь. Затем женщина переоделась в принесенную одежду, и они вновь продолжили распивать спиртное. После этого потерпевшая ушла домой, но вскоре ей стало плохо, и она была госпитализирована. Женщина получила ожоги 80% тела и через две недели умерла в больнице.Мужчина признал свою вину в причинении тяжкого вреда здоровью, а не в умышленном убийстве. Однако обвинение ему предъявлено по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Нижегородский областной суд.