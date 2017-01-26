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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении участкового

27 января 2017 09:38  [292] Происшествия
Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении участкового (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении участкового

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Бутурлинского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении участкового. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 27 января 2017 года.

Согласно информации, дело слушается в Бутурлинском районном суде. Из материалов дела следует, что нетрезвый обвиняемый совершил противоправные действия в отношении своей матери, о чем женщина сообщила в полицию.

На сообщение отреагировали участковый уполномоченный и оперуполномоченный отделения уголовного розыска МО МВД России "Княгининский". Они прибыли по адресу обвиняемого, где в ходе разговора тот ударил участкового стеклянной бутылкой по голове.

Мужчина обвиняется по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

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