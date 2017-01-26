Суд приговорил жителя Нижнего Новгорода к шести годам колонии строгого режима за незаконное хранение наркотиков Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил 33-летнего жителя Нижнего Новгорода к шести годам колонии строгого режима за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает прокуратура города 27 января 2017 года.Суд установил, что в феврале 2016 года на территории Канавинского района города подсудимого задержали полицейские после того, как тот реализовал наркотик. В ходе предварительного расследования выяснилось, некоторое время назад он подобным же образом сбыл наркотик на территории того же района. В квартире обвиняемого был проведен обыск, изъято наркотическое средство в значительном размере.Мужчина обвинялся по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере без цели сбыта) и п. "б" ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере).Канавинский районный суд признал его виновным и приговорил к шести годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.