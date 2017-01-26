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Происшествия

Росприроднадзор проводит расследование по жалобам нижегородцев о сливе сточных вод в Петряевский дренажный канал

27 января 2017 10:39  [501] Происшествия
Петряевский дренажный канал (Фото: департамента Росприроднадзора по ПФО)

Петряевский дренажный канал

Фото: департамента Росприроднадзора по ПФО

Департамент Росприроднадзора по ПФО проводит административное расследование по жалобам жителей о сливе сточных вод в Петряевский дренажный канал в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 27 января 2017 года.

В ходе осмотра территории специалисты департамента установили, что у автодороги в районе дома № 32 по ул. Космическая в дренажный канал спущена чёрная пластиковая труба, через которую сбрасывается вода. В месте слива на поверхности канала зафиксирован налёт коричневого цвета.

Сама же труба идет от места проведения ремонтных работ возле магазина по адресу ул. Космическая, 28А. Как информирует установленный здесь стенд, ведутся работы по капремонту канализационного коллектора диаметром 400 мм. Заказчик - ОАО "Нижегородский водоканал", генподрядчик – ООО СК "Нижегородспецстрой". В нескольких метрах от проведения ремонтных работ расположено здание канализационной насосной станции (КНС) № 29.

"Итоги осмотра территории указывают на признаки административного правонарушения, согласно ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при ремонте и эксплуатации инженерных коммуникаций)", - говорится в сообщении.

В ходе расследования планируется установить виновных и привлечь их к ответственности.

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