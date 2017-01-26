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Происшествия

Суд приговорил жителя Нижегородской области к 13 годам за изнасилование школьницы

27 января 2017 10:49  [822] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил жителя Нижегородской области к 13 годам за изнасилование школьницы. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 27 января 2017 года.

Суд установил, что вечером 9 августа 2015 в г. Семенове 27-летний подсудимый прогуливался со знакомой ему 14-летней девушкой. В безлюдном месте он схватил ее, несколько раз ударил по лицу и, зажав рот рукой, изнасиловал.

Вину он не признал, был помещен под арест.

Суд признал его виновным по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и назначил наказание - 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

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