Суд приговорил жителя Нижегородской области к 13 годам за изнасилование школьницы Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил жителя Нижегородской области к 13 годам за изнасилование школьницы. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 27 января 2017 года.Суд установил, что вечером 9 августа 2015 в г. Семенове 27-летний подсудимый прогуливался со знакомой ему 14-летней девушкой. В безлюдном месте он схватил ее, несколько раз ударил по лицу и, зажав рот рукой, изнасиловал.Вину он не признал, был помещен под арест.Суд признал его виновным по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и назначил наказание - 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.