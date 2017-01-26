Суд приговорил жителя Нижегородской области к 13 годам за изнасилование школьницы. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 27 января 2017 года.
Суд установил, что вечером 9 августа 2015 в г. Семенове 27-летний подсудимый прогуливался со знакомой ему 14-летней девушкой. В безлюдном месте он схватил ее, несколько раз ударил по лицу и, зажав рот рукой, изнасиловал.
Вину он не признал, был помещен под арест.
Суд признал его виновным по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и назначил наказание - 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.
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