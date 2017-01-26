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27 января 2017 11:55  [342] Аукцион на право аренды участка под спортшколу в Советском районе Нижнего Новгорода не состоялся в шестой раз
Общество

Аукцион на право аренды участка под спортшколу в Советском районе Нижнего Новгорода не состоялся в шестой раз

27 января 2017 11:55  [342] Общество
Аукцион на право аренды участка под спортшколу в Советском районе Нижнего Новгорода не состоялся в шестой раз. Об этом говорится в документах на сайте горадминистрации.

Согласно информации, как и прежние пять аукционов, он не состоялся по причине отсутствия заявок.

На торги было выставлено право заключения договора аренды участка площадью 6 818 кв метров, расположенного по адресу: ул. Маршала Малиновского у д.12.

Срок аренды земельного участка: три года с даты подписания договора. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) по сравнению с предыдущим аукционом повысилась с 2 млн до 3,1 млн рублей. Обеспечение участия в аукционе – арендная плата за год.

Напомним, в апреле 2016 года администрация уменьшила срок аренды участка по сравнению с предыдущими аукционами (с десяти до трех лет) и снизила сумму ежегодной арендной платы (с 4,059 до 2,018 млн рублей). Пять планируемых ранее аукционов не состоялись из-за отсутствия заявок, последний – в сентябре 2016 года.

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