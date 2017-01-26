Нижегородская администрация снизила требования к участию в аукционе на аренду земли под автостанцию на ул.Акимова Бизнес





Согласно информации, начальная цена (годовая плата за аренду) осталась прежней – 13,988 млн рублей, но по сравнению с первым аукционом размер задатка теперь составляет не двукратную стоимость года аренды, а полуторакратную – 20,982 млн рублей.



Аукцион назначен



Напомним, на первый аукцион никто







Нижегородская администрация снизила размер задатка за участие в аукционе на право аренды участка под автостанцию на ул.Акимова в Канавинском районе. Об этом говорится в документах на сайте горадминистрации.Согласно информации, начальная цена (годовая плата за аренду) осталась прежней – 13,988 млн рублей, но по сравнению с первым аукционом размер задатка теперь составляет не двукратную стоимость года аренды, а полуторакратную – 20,982 млн рублей.Аукцион назначен на 3 марта 2017 года. Предметом аукциона является право аренды земельного участка площадью 42 тысячи 155 кв. м., расположенного на ул. Сергея Акимова напротив домов №№ 42,43,48,55,56, сроком на 5,5 лет с разрешенным использованием: транспорт.Напомним, на первый аукцион никто не заявился Также напомним , что Волго-Вятская пригородная пассажирская компания готова выступить инвестором строительства ТПУ (транспортно-пересадочный узел) "Канавинский" на Московском шоссе в районе Сормовского поворота. Ранее сообщалось , что администрация Нижнего Новгорода планирует найти инвестора для строительства автостанции на ул. Акимова до конца 2016 года. Тогда отмечалось, что на торги готовится земельный участок, "к которому есть интерес у нижегородского бизнеса".

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