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Бизнес

Нижегородская администрация снизила требования к участию в аукционе на аренду земли под автостанцию на ул.Акимова

27 января 2017 12:14  [394] Бизнес

Нижегородская администрация снизила размер задатка за участие в аукционе на право аренды участка под автостанцию на ул.Акимова в Канавинском районе. Об этом говорится в документах на сайте горадминистрации.

Согласно информации, начальная цена (годовая плата за аренду) осталась прежней – 13,988 млн рублей, но по сравнению с первым аукционом размер задатка теперь составляет не двукратную стоимость года аренды, а полуторакратную – 20,982 млн рублей.

Аукцион назначен на 3 марта 2017 года. Предметом аукциона является право аренды земельного участка площадью 42 тысячи 155 кв. м., расположенного на ул. Сергея Акимова напротив домов №№ 42,43,48,55,56, сроком на 5,5 лет с разрешенным использованием: транспорт.

Напомним, на первый аукцион никто не заявился.

Также напомним, что Волго-Вятская пригородная пассажирская компания готова выступить инвестором строительства ТПУ (транспортно-пересадочный узел) "Канавинский" на Московском шоссе в районе Сормовского поворота.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует найти инвестора для строительства автостанции на ул. Акимова до конца 2016 года. Тогда отмечалось, что на торги готовится земельный участок, "к которому есть интерес у нижегородского бизнеса".

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