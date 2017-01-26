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Общество

Синоптики прогнозируют максимальные морозы в Нижегородской области до -26° ночью 29-30 января

27 января 2017 12:43  [332] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют максимальные морозы в Нижегородской области до -26° в ночное время 29-30 января 2017 года. Об этом сообщает гидрометцентр.

Согласно информации, 27-28 января с ростом атмосферного давления ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха при северном ветре днем составит -12…-14°, в ночные часы -17…-20°, по области в низинах будет на 2-3° холоднее.

В выходные дни (29-30 января) под влиянием антициклона ожидается небольшая облачность, снег маловероятен. Прогнозируются умеренные морозы: преобладающие значения днем будут около -15°, минимальные ночью -20…-23°, однако при прояснениях похолодает до -26°. На дорогах сохранятся наледи.

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