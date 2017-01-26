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Политика

Суд отложил рассмотрение иска об оспаривании перехода Арзамаса Нижегородской области на одноглавую систему

27 января 2017 13:09  [678] Политика
г. Арзамас (Фото: НИА Нижний Новгород)

г. Арзамас

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Суд отложил рассмотрение иска об оспаривании перехода Арзамаса Нижегородской области на одноглавую систему. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания суда 27 января 2017 года.

На заседании суда 25 января свою позицию по иску сити-менеджера Арзамаса Игоря Киселева (он оспаривает решение Гордумы о переходе на одноглавую систему управления после досрочного сложения полномочий главы МСУ) высказали представители управления Минюста РФ по региону. Они отметили, что решение Думы принято в пределах полномочий и не противоречит Конституции РФ и ФЗ 131.

"Под истечением срока полномочий главы МСУ, после которого муниципалитет может перейти на одноглавую систему, стоит понимать как окончание пятилетнего срока с момента избрания, так и досрочное сложение полномочий по основаниям, прописанным в законе о МСУ",- подчеркнула представитель Минюста.

Представитель заинтересованного лица также добавила, что в России уже были прецеденты, когда глава МСУ уходил в отставку для скорейшего перехода на одноглавую систему.

Судья поинтересовался у Минюста, "для чего в решении Думы было прописано досрочное сложение полномочий, если из ФЗ и так ясно, что это одно из оснований перехода на одноглавую систему". Представитель ответила, что это было сделано для "более верного правоприменения". На вопрос о том, из каких пунктов ФЗ 131 можно сделать вывод, что досрочное сложение полномочий также является основанием для смены системы управления МСУ, она ответить затруднилась.

Судья также сообщил, что решение Думы было опубликовано в СМИ не сразу после его принятия, а уже после подачи Киселевым иска. Кроме того, согласно озвученной информации, на общественных слушаниях по внесению изменений в Устав города не был представлен соответствующий проект муниципального правового акта - только сами изменения. Представитель Минюста на это ответила, что при регистрации изменений в Устав для Минюста имеет значение, не были ли нарушены права граждан на ознакомление с правками.

Суд, "чтобы представители Минюста смогли ознакомиться со всеми материалами дела и ответить на вопросы, которые сегодня вызвали у них затруднения", назначил перерыв в заседании до 3 февраля.

Напомним, причиной подачи иска представитель Киселева ранее называла то, что в ФЗ №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" не прописано, что муниципалитет может перейти на одноглавую систему при досрочном сложении полномочий главы МСУ по собственному желанию. По ее словам, в законе говорится только об истечении срока полномочий – то есть через пять лет после избрания главы.

Напомним также, что 19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состоятся переход на одноглавую систему управления.

18 января арзамасские депутаты получили информацию из прокуратуры и определение областного суда о запрете применения измененного Устава города (уже подтвержденного Минюстом) в части перехода на одноглавую систему.

В октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается.

Также напомним, что Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев – в ноябре того же года.

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