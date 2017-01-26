Мужчина в Сергаче Нижегородской области приговорен к двум годам за драку с полицейскими Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина в Сергаче Нижегородской области приговорен к двум годам за драку с полицейскими. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 27 января 2017 года.Согласно информации, мужчина обвинялся по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).Было установлено, что в октябре 2016 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позволил себе хулиганство в отношении продавца в магазине, после чего тот вызвал сотрудников полиции. Полицейские потребовали от обвиняемого проследовать с ними, на что мужчина ответил угрозой, заявив, что убьет их. Затем он стал толкать полицейских, а у одного из них оторвал погон с форменной одежды. Сотрудники полиции применили к обвиняемому специальные средства.В ходе заседания мужчина признал вину, уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В итоге Сергачский районный суд признал его виновным и назначил наказание – два года колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.