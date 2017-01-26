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27 января 2017 13:15  [394] Мужчина в Сергаче Нижегородской области приговорен к двум годам за драку с полицейскими
Происшествия

Мужчина в Сергаче Нижегородской области приговорен к двум годам за драку с полицейскими

27 января 2017 13:15  [394] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина в Сергаче Нижегородской области приговорен к двум годам за драку с полицейскими. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 27 января 2017 года.

Согласно информации, мужчина обвинялся по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Было установлено, что в октябре 2016 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позволил себе хулиганство в отношении продавца в магазине, после чего тот вызвал сотрудников полиции. Полицейские потребовали от обвиняемого проследовать с ними, на что мужчина ответил угрозой, заявив, что убьет их. Затем он стал толкать полицейских, а у одного из них оторвал погон с форменной одежды. Сотрудники полиции применили к обвиняемому специальные средства.

В ходе заседания мужчина признал вину, уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В итоге Сергачский районный суд признал его виновным и назначил наказание – два года колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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