Владимир Путин подписал указ об объединении РФЯЦ и НИИИС им.Седакова Экономика

НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова Фото: Росвуз

Владимир Путин подписал указ об объединении РФЯЦ и НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова. Об этом сообщается на портале правовой информации.27 января 2017 года Путин подписал указ "О реорганизации некоторых федеральных государственных унитарных предприятий атомной отрасли".Согласно документу, ФГУП "Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (г. Саров) будет реорганизовано путем присоединения к нему ФГУП ФНПЦ "Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е, Седакова" (г. Нижний Новгород).Мероприятия по объединению должны быть завершены в течение двух лет.СПРАВКА:НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - федеральный научно-производственный центр радиоэлектронного профиля в составе Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Основан в 1966 году, расположен в Нижнем Новгороде.РФЯЦ - ВНИИЭФ - российское государственное научное и производственное предприятие, входящее в состав госкорпорации "Росатом". Расположено в ЗАТО Саров. Основное направление деятельности — разработка и производство ядерных боеприпасов.В состав предпиятия входят несколько институтов: теоретической и математической физики, экспериментальной газодинамики и физики взрыва, ядерной и радиационной физики, лазерно-физических исследований, научно-технический центр высоких плотностей энергии, а также конструкторские бюро и тематические центры, объединенные общим научным и административным руководством. ВНИИЭФ возглавлял советскую программу по проведению ядерных взрывов в мирных целях