Ростелеком
Последние новости рубрики Экономика
27 января 2017 17:54  [317] Валерий Шанцев представил потенциал Нижегородской области в American Chamber of Commerce in Russia
27 января 2017 17:26  [229] ОНФ запускает всероссийский проект "Генеральная уборка"
27 января 2017 16:25  [263] Госдолг Нижегородской области вырос почти на 17% за декабрь 2016 года
27 января 2017 15:25  [249] Сумма взыскиваемого долга по кредитам нижегородцев выросла на 22% за 2016 год – до 28 млрд рублей
27 января 2017 13:42  [1361] Владимир Путин подписал указ об объединении РФЯЦ и НИИИС им.Седакова
26 января 2017 18:33  [393] Более 60 преступлений в сфере освоения бюджетных средств выявили правоохранители в Нижегородской области за 2016 год
26 января 2017 18:24  [757] ООО "Нижегородское" открыло уникальную для региона молочную лабораторию
26 января 2017 17:32  [275] "Каждый год мы наблюдаем прирост количества обращений на 10-20%", - Михаил Теодорович
26 января 2017 17:24  [396] Стоимость жилья на первичном рынке в Нижегородской области снизилась на 4,8% в IV квартале 2016 года
26 января 2017 15:38  [351] Суд принял иск ИФНС о банкротстве МП "НижегородгражданНИИпроект"
Экономика

Владимир Путин подписал указ об объединении РФЯЦ и НИИИС им.Седакова

27 января 2017 13:42  [1361] Экономика
НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова (Фото: Росвуз)

НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова

Фото: Росвуз

Владимир Путин подписал указ об объединении РФЯЦ и НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова. Об этом сообщается на портале правовой информации.

27 января 2017 года Путин подписал указ "О реорганизации некоторых федеральных государственных унитарных предприятий атомной отрасли".

Согласно документу, ФГУП "Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (г. Саров) будет реорганизовано путем присоединения к нему ФГУП ФНПЦ "Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е, Седакова" (г. Нижний Новгород).

Мероприятия по объединению должны быть завершены в течение двух лет.

СПРАВКА:
НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - федеральный научно-производственный центр радиоэлектронного профиля в составе Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Основан в 1966 году, расположен в Нижнем Новгороде.

РФЯЦ - ВНИИЭФ - российское государственное научное и производственное предприятие, входящее в состав госкорпорации "Росатом". Расположено в ЗАТО Саров. Основное направление деятельности — разработка и производство ядерных боеприпасов.

В состав предпиятия входят несколько институтов: теоретической и математической физики, экспериментальной газодинамики и физики взрыва, ядерной и радиационной физики, лазерно-физических исследований, научно-технический центр высоких плотностей энергии, а также конструкторские бюро и тематические центры, объединенные общим научным и административным руководством. ВНИИЭФ возглавлял советскую программу по проведению ядерных взрывов в мирных целях

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph