Рабочая группа нижегородской ККС не нашла признаков дисциплинарного проступка в действиях судьи Романа Ярцева Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Рабочая группа квалификационной коллегии судей Нижегородской области не нашла признаков дисциплинарного проступка в действиях судьи Нижегородского областного суда Романа Ярцева. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании рабочей группы ККС, 27 января 2017 года.



Заседание было посвящено сюжетам, показанным 11 и 16 января текущего года в программе "Кстати" (ООО "Сети НН").



На заседании рабочей группы присутствовали сам Роман Ярцев со своим адвокатом Олегом Шароновым, жительница коттеджного поселка, которая и заявляет о ненадлежащем поведении судьи, Злата Антоновская, а также главный редактор телекомпании "Сети НН" Александр Зудин. Всем им было предоставлено слово для выражения своей позиции и ответов на вопросы членов ККС.



Так, Злата Антоновская заявила, что Ярцев стрелял не только в воздух, но также и в ее направлении. Ярцев заверил, что это не соответствует действительности, и что выстрел был произведен им один раз – в воздух, – чтобы обезопасить себя и свою собаку "от агрессивного бультерьера Антоновской". При этом в ходе заседания Антоновская представила коллегии кинологическое заключение, в котором говорится, что ее собака не является агрессивной и не представляет угрозы для окружающих.



Заявления Златы Антоновской о противоправном поведении Романа Ярцева сам судья назвал ложью, направленной на то, чтобы "замарать" его честь и достоинство. Также он назвал ложью и заявление студентки Василисы Кирилловой (Роман Ярцев является преподавателем Приволжского филиала Российской академии правосудия – прим. НИА "Нижний Новгород"), которая выступила в программе "Кстати" с сообщением об особенностях



По итогам заседания члены рабочей группы сообщили, что заявления о нарушении судьей Ярцевым кодекса судейской этики и закона о статусе судей, озвученные в программе "Кстати", не нашли своего объективного подтверждения.



"В нарушение ст. 49 закона о СМИ в телепрограмме "Кстати", вышедшей в эфир 11 и 16 января 2017 года, была озвучена недостоверная информация о Ярцеве. В действиях Ярцева признаки дисциплинарного проступка отсутствуют", - отметил председатель рабочей группы Николай Трофимов.







Рабочая группа квалификационной коллегии судей Нижегородской области не нашла признаков дисциплинарного проступка в действиях судьи Нижегородского областного суда Романа Ярцева. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании рабочей группы ККС, 27 января 2017 года.Заседание было посвящено сюжетам, показанным 11 и 16 января текущего года в программе "Кстати" (ООО "Сети НН"). Напомним , в программе была озвучена информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета. После выхода программы судья был взят под государственную защиту в связи с появлением угроз в социальных сетях.На заседании рабочей группы присутствовали сам Роман Ярцев со своим адвокатом Олегом Шароновым, жительница коттеджного поселка, которая и заявляет о ненадлежащем поведении судьи, Злата Антоновская, а также главный редактор телекомпании "Сети НН" Александр Зудин. Всем им было предоставлено слово для выражения своей позиции и ответов на вопросы членов ККС.Так, Злата Антоновская заявила, что Ярцев стрелял не только в воздух, но также и в ее направлении. Ярцев заверил, что это не соответствует действительности, и что выстрел был произведен им один раз – в воздух, – чтобы обезопасить себя и свою собаку "от агрессивного бультерьера Антоновской". При этом в ходе заседания Антоновская представила коллегии кинологическое заключение, в котором говорится, что ее собака не является агрессивной и не представляет угрозы для окружающих.Заявления Златы Антоновской о противоправном поведении Романа Ярцева сам судья назвал ложью, направленной на то, чтобы "замарать" его честь и достоинство. Также он назвал ложью и заявление студентки Василисы Кирилловой (Роман Ярцев является преподавателем Приволжского филиала Российской академии правосудия – прим. НИА "Нижний Новгород"), которая выступила в программе "Кстати" с сообщением об особенностях манеры поведения Ярцева . Как стало известно в ходе заседания, ранее между Кирилловой и Ярцевым произошел словесный конфликт, после которого студентка написала жалобу в региональный минобр. Руководство вуза принесло студентке извинения за поведение преподавателя. При этом и Роман Ярцев, и Василиса Кириллова в учебном заведении характеризуются положительно.По итогам заседания члены рабочей группы сообщили, что заявления о нарушении судьей Ярцевым кодекса судейской этики и закона о статусе судей, озвученные в программе "Кстати", не нашли своего объективного подтверждения."В нарушение ст. 49 закона о СМИ в телепрограмме "Кстати", вышедшей в эфир 11 и 16 января 2017 года, была озвучена недостоверная информация о Ярцеве. В действиях Ярцева признаки дисциплинарного проступка отсутствуют", - отметил председатель рабочей группы Николай Трофимов. Напомним , судья Роман Ярцев подал в Нижегородский районный суд иски о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении гражданки Антоновской и ООО "Сети НН". Напомним также , что адвокат Романа Ярцева считает произошедший случай провокацией в адрес своего подзащитного.

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