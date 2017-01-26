Руководитель "Завода Красный Якорь" Дмитрий Барыкин награжден медалью "Благотворитель земли Нижегородской" Бизнес

Дмитрий Барыкин Фото: из личного архива



Согласно информации, 26 января 2017 года Заксобрание Нижегородской области одобрило решение о награждении Барыкина бронзовой медалью "Благотворитель земли Нижегородской".



Медаль будет вручена "за многолетнюю благотворительную деятельность на территории Нижегородской области и большой благотворительный вклад в развитие и поддержание функционирования государственных и муниципальных объектов (учреждений) социально-культурного назначения".



Отмечается, что Дмитрий Барыкин оказывает помощь социальным и образовательным учреждениям, а также детскому спорту.



Напомним, в 2016 году в рамках благотворительной программы депутата Барыкина был отремонтирован спортзал Генеральный директор АО "Завод Красный Якорь", депутат Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин награжден медалью "Благотворитель земли Нижегородской". Об этом сообщили на предприятии.Согласно информации, 26 января 2017 года Заксобрание Нижегородской области одобрило решение о награждении Барыкина бронзовой медалью "Благотворитель земли Нижегородской".Медаль будет вручена "за многолетнюю благотворительную деятельность на территории Нижегородской области и большой благотворительный вклад в развитие и поддержание функционирования государственных и муниципальных объектов (учреждений) социально-культурного назначения".Отмечается, что Дмитрий Барыкин оказывает помощь социальным и образовательным учреждениям, а также детскому спорту.Напомним, в 2016 году в рамках благотворительной программы депутата Барыкина был отремонтирован спортзал в школе №109

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