Полиция расследует уголовное дело о хищении денег при ремонте детсада на ул.Лескова в Нижнем Новгороде Происшествия

Детсад №72 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Фото: Администрация Нижнего Новгорода (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Полиция расследует уголовное дело о хищении денег при ремонте детсада на ул.Лескова в Нижнем Новгороде. Об этом замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по области Дмитрий Овчинников сообщил в ходе совещания при федеральном инспекторе по региону 26 января 2017 года.



По его словам, уголовное дело возбуждено по подозрению коммерческой организации, выполнявшей подряд по ремонту и реконструкции детского сада на ул. Лескова, в хищении 6 млн рублей.











Реконструкция здания началась в 2014 году в рамках государственной программы "Развитие образования Нижегородской области". На восстановление и перестройку двухэтажного объекта с двумя пристроями потребовалось около 65 млн рублей, из которых 41,7 млн рублей поступило из федерального бюджета, а 23,2 млн рублей составили средства бюджета города. Полиция расследует уголовное дело о хищении денег при ремонте детсада на ул.Лескова в Нижнем Новгороде. Об этом замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по области Дмитрий Овчинников сообщил в ходе совещания при федеральном инспекторе по региону 26 января 2017 года.По его словам, уголовное дело возбуждено по подозрению коммерческой организации, выполнявшей подряд по ремонту и реконструкции детского сада на ул. Лескова, в хищении 6 млн рублей. Напомним , что детский сад №72 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода открылся после реконструкции 23 сентября 2016 года. Ранее администрация сообщала, что реконструкция объекта завершится ко Дню города - к 12 июня 2016 года, а потом переносила срок на I половину августа того же года.Реконструкция здания началась в 2014 году в рамках государственной программы "Развитие образования Нижегородской области". На восстановление и перестройку двухэтажного объекта с двумя пристроями потребовалось около 65 млн рублей, из которых 41,7 млн рублей поступило из федерального бюджета, а 23,2 млн рублей составили средства бюджета города.

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