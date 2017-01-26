Актер Михаил Пореченков предложил провести в Нижнем Новгороде фестиваль полнометражного кино Культура и отдых

Иван Карнилин и Михаил Пореченков Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Заслуженный артист РФ Михаил Пореченков предложил провести в Нижнем Новгороде фестиваль полнометражного кино. Об этом сообщает управление по работе со СМИ Думы Нижнего Новгорода.Согласно информации, актер театра и кино вышел с такой инициативой во время встречи с главой города Иваном Карнилиным 27 января 2017 года. "Нижний Новгород – один из самых красивых городов России, овеянный славой и большой историей, а собственного серьезного кинофестиваля у города, к сожалению, пока нет", - сказал он и добавил, что если такой фестиваль будет организован, то "сюда могут приехать и Никита Михалков, и Федор Бондарчук, и другие известные актеры и режиссеры".Пореченков также отметил, что при его непосредственном участии несколько лет проходит фестиваль короткометражных фильмов "Святая Анна", участниками которого являлись Андрей Звягинцев и Тимур Бекмамбетов.Карнилин и сити-менеджер Сергей Белов, также присутствовавший на мероприятии, поддержали идею проведения кинофестиваля и предложили приурочить его к 150-летию Максима Горького и провести в июле 2018 года.В программе фестиваля планируется проведение различных мастер-классов, творческие встречи, открытые показы. Иван Карнилин добавил, что сейчас надо будет сформировать рабочую группу, которая подготовит "дорожную карту".