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Бизнес

Арбитражный суд признал банкротом компанию "Нижегородкапстрой"

27 января 2017 14:52  [397] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Арбитражный суд признал банкротом компанию ОАО "Нижегородкапстрой" (входит в группу компаний СУ-155). Об этом сообщается в материалах на сайте Арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, такое решение было принято 25 января 2017 года. Как отмечается в материалах дела, временный управляющий по итогам процедуры наблюдения пришел к выводу о том, что восстановление платежеспособности должника невозможно. В реестр требований кредиторов включена задолженность в сумме 3 млрд 3,7 млн рублей.

Собрание кредиторов 18 января 2017 года приняло решение ходатайствовать перед арбитражным судом о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. Суд не нашел оснований для введения финансового оздоровления или внешнего управления и принял решение признать должника несостоятельным и открыть в отношении его имущества конкурсное производство. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 20 июля 2017 года.

Напомним, суд ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО "Нижегородкапстрой" в апреле 2016 года. Заявление о банкротстве компании было подано министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений области.

Напомним также, что в настоящее время банк "Российский капитал" по решению Правительства РФ организует работу по урегулированию обязательств перед дольщиками СУ-155. В январе администрация Нижнего Новгорода выдала разрешение на ввод в эксплуатацию дома-долгостроя на ул. Украинской (ЖК "Первомайский", застройщик ЗАО "ДСК-НН", входит в ГК "СУ-155", введено наблюдение).

Напомним также, что строительство пяти домов в нижегородских ЖК "Белый город" и ЖК "Первомайский" было приостановлено СУ-155 в сентябре 2015 года. Количество проданных квартир по договору ДДУ – 301. Завершение строительства домов №№10, 11, 14 по ул. Штеменко в Нижнем Новгороде и жилого дома в пер. Щитковый (Кстово), запланировано на 2017-2018 годы.

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