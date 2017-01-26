Роспотребнадзор проведет расследование по фактам обнаружения антибиотиков в продукции Павловской птицефабрики Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Роспотребнадзор проведет расследование по фактам обнаружения антибиотиков в продукции Павловской птицефабрики. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону 27 января 2017 года.Согласно информации, в управление поступили материалы от АНО "Роскачество", в которых указано, что в продукции ООО Птицефабрика "Павловская" были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы. В связи с этим в отноешнии предприятия будет проведено административное расследование.Также отмечается, что в 2016 году Роспотребнадзор провел 161 исследование продуктов на антибиотики, и нарушений выявлено не было, все результаты были стандартными."Всего продукция ООО Птицефабрика "Павловская" за 2016 год в различных аккредитованных лабораториях исследовалась на содержание антибиотиков 11 раз и все результаты соответствовали требованиям ТР ТС 021\2011", - заявили в ведомстве и добавили, что с 2008 года всего было исследовано 2295 проб продуктов животного происхождения на наличие антибиотиков и выявлено 10 положительных находок (0,4%). Вся нестандартная продукция была утилизирована, нарушители понесли административное наказание.СПРАВКА:Антибиотики тетрациклиновой группы в сельском хозяйстве применяют для стимуляции роста животных и птиц, в пищевой промышленности – для консервирования скоропортящихся продуктов.