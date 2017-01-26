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Экономика

Сумма взыскиваемого долга по кредитам нижегородцев выросла на 22% за 2016 год – до 28 млрд рублей

27 января 2017 15:25  [249] Экономика
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Сумма взыскиваемого долга по кредитам нижегородцев выросла на 22% за 2016 год – до 28 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель управления ФССП России по Нижегородской области, главный судебный пристав региона Игорь Корсаков в ходе пресс-конференции 27 января.

По его словам, по взысканию кредитных платежей на исполнении в УФССП в 2016 году находилось более 85 тысяч производств. Общая сумма долга нижегородцев по данной категории выплат за прошедший год выросла на 22% и составила 28 млрд рублей (23 млрд рублей в 2015 году).

Также он сообщил, что в 2016 году нижегородские приставы взыскали более 2 млрд рублей налоговых платежей в бюджет, что в два раза превышает показатели 2015 года (1 млрд 11 млн рублей).

Всего на исполнении в прошедшем году находилось более 164 тысячи исполнительных производств о взыскании налоговых платежей, что на 37% меньше показателей 2015 года (АППГ более 261 тысячи). Общее количество взысканных административных штрафов, наложенных органами Госавтоинспекции, составило порядка 752 тысяч, что почти на 50% больше показателей позапрошлого года (АППГ - 382 тысячи). Взысканная сумма выросла на 40% и составила более 290 млн рублей.

Еще 4,2 тысячи должников на данный момент временно ограничены в праве управлять транспортными средствами до момента погашения ими существующего долга.

Напомним, что количество возбужденных в отношении женщин-должниц по алиментам дел сократилось на 13% в Нижегородской области в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

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