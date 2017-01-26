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Общество

Сбрасываемая в Петряевский дренажный канал вода не имеет отношения к сточным водам, - Нижегородский водоканал

27 января 2017 15:39  [352] Общество
Петряевский дренажный канал (Фото: Департамент Росприроднадзора по ПФО)

Петряевский дренажный канал

Фото: Департамент Росприроднадзора по ПФО

Сбрасываемая в Петряевский дренажный канал вода не имеет отношения к сточным водам, - заявили в пресс-службе ОАО "Нижегородский водоканал", комментируя ситуацию с административным расследованием департамента Росприроднадзора по ПФО, 27 января 2017 года.

"В настоящее время в районе дома №28 по ул. Космической по заказу нашего предприятия ведется капитальный ремонт аварийного участка канализационного трубопровода Д=400мм протяженностью 38 п.м. с привлечением подрядной организации ООО СК "НижегородСтройСервис". По информации, полученной от подрядчика, скважину водопонижения со сбросом грунтовой воды в водоотводной канал установили из-за высокого уровня грунтовых вод в данной местности", - говорится в сообщении водоканала.

На предприятии говорят, что "сбрасываемая вода не имеет отношения к сточным водам из сетей канализации, она имеет природное происхождение". Также отмечается, что указанная точка сброса согласована подрядчиком с администрацией Автозаводского района Нижнего Новгорода.

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