Сбрасываемая в Петряевский дренажный канал вода не имеет отношения к сточным водам, - Нижегородский водоканал Общество

Петряевский дренажный канал Фото: Департамент Росприроднадзора по ПФО



"В настоящее время в районе дома №28 по ул. Космической по заказу нашего предприятия ведется капитальный ремонт аварийного участка канализационного трубопровода Д=400мм протяженностью 38 п.м. с привлечением подрядной организации ООО СК "НижегородСтройСервис". По информации, полученной от подрядчика, скважину водопонижения со сбросом грунтовой воды в водоотводной канал установили из-за высокого уровня грунтовых вод в данной местности", - говорится в сообщении водоканала.



На предприятии говорят, что "сбрасываемая вода не имеет отношения к сточным водам из сетей канализации, она имеет природное происхождение". Также отмечается, что указанная точка сброса согласована подрядчиком с администрацией Автозаводского района Нижнего Новгорода. Сбрасываемая в Петряевский дренажный канал вода не имеет отношения к сточным водам, - заявили в пресс-службе ОАО "Нижегородский водоканал", комментируя ситуацию с административным расследованием департамента Росприроднадзора по ПФО, 27 января 2017 года."В настоящее время в районе дома №28 по ул. Космической по заказу нашего предприятия ведется капитальный ремонт аварийного участка канализационного трубопровода Д=400мм протяженностью 38 п.м. с привлечением подрядной организации ООО СК "НижегородСтройСервис". По информации, полученной от подрядчика, скважину водопонижения со сбросом грунтовой воды в водоотводной канал установили из-за высокого уровня грунтовых вод в данной местности", - говорится в сообщении водоканала.На предприятии говорят, что "сбрасываемая вода не имеет отношения к сточным водам из сетей канализации, она имеет природное происхождение". Также отмечается, что указанная точка сброса согласована подрядчиком с администрацией Автозаводского района Нижнего Новгорода.

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