Обвиняемая в убийстве новорожденного ребенка нижегородка получила более трех лет колонии. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 27 января 2017 года.
Тело младенца было обнаружено
8 сентября 2015 года местными жителями на ул. Минеева в Автозаводском районе.
Согласно информации СУ СК, в тот день 21-летняя женщина в квартире дома по ул. Минеева родила мальчика, а затем попыталась задушить младенца, после чего нанесла ему шесть ножевых ранений. Далее, согласно сообщению, нижегородка завернула тело в одеяло, вынесла его на улицу и оставила на площадке для сбора мусора.
Обвиняемая
была задержана в июле 2016 года. Вину в совершении преступления она не признала. Отмечается, что женщина замужем, имеет трехлетнего ребенка, трудоустроена. Никому из родственников о беременности она не сообщала, на учете у врачей также не состояла.
Данное уголовное дело стало предметом обсуждения на Первом канале
. Родственники обвиняемой, в том числе муж и она сама, заявляют, что женщина не была беременна. И что утром, когда, согласно материалам дела, она рожала, нижегородка шла на работу в детский сад. И в восемь утра, по ее словам, уже была на работе.
Однако СУ СК отмечает, что за время следствия было допрошено более 200 граждан, проведено более 250 генетических экспертиз и исследований, десятки осмотров и обысков, при содействии медицинских работников проведен комплекс следственных действий, который показал, что именно эта женщина причастна к совершению преступления.
Суд доводы следователей признал достаточными и приговорил нижегородку к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.
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