Обвиняемая в убийстве новорожденного ребенка нижегородка получила более трех лет колонии Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Тело младенца



Согласно информации СУ СК, в тот день 21-летняя женщина в квартире дома по ул. Минеева родила мальчика, а затем попыталась задушить младенца, после чего нанесла ему шесть ножевых ранений. Далее, согласно сообщению, нижегородка завернула тело в одеяло, вынесла его на улицу и оставила на площадке для сбора мусора.







Данное уголовное дело стало предметом обсуждения на



Однако СУ СК отмечает, что за время следствия было допрошено более 200 граждан, проведено более 250 генетических экспертиз и исследований, десятки осмотров и обысков, при содействии медицинских работников проведен комплекс следственных действий, который показал, что именно эта женщина причастна к совершению преступления.



Суд доводы следователей признал достаточными и приговорил нижегородку к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда. Обвиняемая в убийстве новорожденного ребенка нижегородка получила более трех лет колонии. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 27 января 2017 года.Тело младенца было обнаружено 8 сентября 2015 года местными жителями на ул. Минеева в Автозаводском районе.Согласно информации СУ СК, в тот день 21-летняя женщина в квартире дома по ул. Минеева родила мальчика, а затем попыталась задушить младенца, после чего нанесла ему шесть ножевых ранений. Далее, согласно сообщению, нижегородка завернула тело в одеяло, вынесла его на улицу и оставила на площадке для сбора мусора. Обвиняемая была задержана в июле 2016 года. Вину в совершении преступления она не признала. Отмечается, что женщина замужем, имеет трехлетнего ребенка, трудоустроена. Никому из родственников о беременности она не сообщала, на учете у врачей также не состояла.Данное уголовное дело стало предметом обсуждения на Первом канале . Родственники обвиняемой, в том числе муж и она сама, заявляют, что женщина не была беременна. И что утром, когда, согласно материалам дела, она рожала, нижегородка шла на работу в детский сад. И в восемь утра, по ее словам, уже была на работе.Однако СУ СК отмечает, что за время следствия было допрошено более 200 граждан, проведено более 250 генетических экспертиз и исследований, десятки осмотров и обысков, при содействии медицинских работников проведен комплекс следственных действий, который показал, что именно эта женщина причастна к совершению преступления.Суд доводы следователей признал достаточными и приговорил нижегородку к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.

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