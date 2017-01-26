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Общество

Одно нижегородское коллекторское агентство было включено в госреестр в 2016 году

27 января 2017 16:19  [974] Общество
Одно нижегородское коллекторское агентство было включено в госреестр в 2016 году

Одно нижегородское коллекторское агентство было включено в госреестр в 2016 году

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Одно нижегородское коллекторское агентство было включено в госреестр в 2016 году. Об этом руководитель управления ФССП России по области Игорь Корсаков сообщил в рамках пресс-конференции 27 января 2017 года.

По его словам, всего на территории России существует 33 агентства, которые внесены в Единый государственный реестр. Данный реестр начал функционировать в связи со вступлением в силу с 1 января 2017 года закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", запрещающего деятельность коллекторов без лицензии.

"Чтобы попасть в этот реестр, агентство должно выполнить ряд необходимых требований. В частности, размер капитала агентства должен быть не менее 10 млн рублей, также организация должна быть застрахована на случай, если вдруг причинит материальный ущерб должнику", - сказал Игорь Корсаков.

Первое нижегородское агентство, которое получило право на законную деятельность, называется ООО "Бэтта", оно осуществляет деятельность с 2006 года. Как уточнили корреспонденту НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ведомства, на данный момент на рассмотрении находятся еще три заявки от нижегородских корректорских агентств.

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