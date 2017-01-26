Подопечные БФ Олега Кондрашова посетили выставку Коды. Звуки. Знаки в Нижнем Новгороде
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Нижегородский Благотворительный фонд (БФ) Олега Кондрашова организовал посещение выставки "Коды. Звуки. Знаки" для детей из многодетных семей и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба фонда 27 января 2017 года.
Согласно информации, интерактивная выставка Тани Кандиани проходит на территории ГЦСИ "Арсенал".
Экскурсовод Римма Газе рассказала подопечным фонда, как превратить буквы и символы в музыку, как сыграть обычное "привет" на уникальном гибридном многоканальном "органе" с витиеватыми трубами.
Дети смогли лично испытать работу некоторых экспонатов, например, куполовидные акустические устройства, которые воспроизводят оформление для трех графических романов, а также для живописной работы художника Ивана Эдесы под названием "Информанты Саагуна".
"Выставки сейчас стоят дорого, и у многодетных семей иногда просто нет возможности посетить их. Спасибо фонду Кондрашова, благодаря которому я могу показать своим детям удивительные вещи", - сказала мама четырех детей - 38-летняя Елена Балакина.
Директор благотворительного фонда Олега Кондрашова Оксана Дектерева отметила, что помощь в организации досуга детей из многодетных семей чрезвычайно важна для их родителей. "Мы всегда рады, когда наши подопечные посещают такие мероприятия. Вот, например, семья Веселкиных, у которых четверо детей. Выбраться всем вместе в театр или на выставку им порой просто не позволяет зарплата. Поэтому мы помогаем им в этом. К тому же это еще и просветительская деятельность. Приятно чувствовать себя причастным к тому, что люди открывают для себя что-то новое", - добавила она.
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