ОНФ запускает всероссийский проект "Генеральная уборка" Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Новый экологический проект был представлен на заседании центрального штаба ОНФ 26 января 2017 года. Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев пояснил, что основой проекта станет открытый сетевой ресурс, на котором будут обозначены все 85 регионов России, привязанные к "Яндекс-картам".



"Интерактивная карта свалок" проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" – это универсальный инструмент по устранению нарушений при работе полигонов и ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, работающий по сигналам жителей страны. Каждый пользователь сети Интернет сможет отправить на сайт информацию о выявленной незаконной свалке, и после проверки модератором она будет размещена на карте. Далее в зависимости от категории свалок и "серых" полигонов активисты будут действовать над их устранением, в том числе с помощью рейдов, экологических акций, информационных кампаний, подключения коммунальных служб, обращений в адрес местных властей и надзорных органов", – рассказал Гутенев.



В свою очередь директор по развитию ЗАО "Управление отходами-НН" Андрей Лебедев, комментируя информацию о запуске проекта, отметил, что в Нижегородской области он будет очень востребован.



"Усилия регионального правительства по созданию цивилизованной системы обращения с отходами в нашей области постоянно наталкиваются на противодействие недобросовестных участников рынка, которые привыкли получать сверхприбыли за счёт нанесения экологического ущерба природе. Мы как инвесторы, построившие несколько современных, экологичных объектов по обращению с отходами, видим множество примеров, когда алчные коммерсанты, нарушая постановления регионального правительства и вопреки разработанной территориальной схеме, сплошь и рядом везут отходы на "серые полигоны" или просто организуют несанкционированные "чёрные" свалки. И в борьбе с этим злом народный контроль с мест был бы очень кстати", - подчеркнул он.



Общероссийский народный фронт запускает всероссийский проект "Генеральная уборка". Об этом сообщается на сайте ОНФ.Новый экологический проект был представлен на заседании центрального штаба ОНФ 26 января 2017 года. Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев пояснил, что основой проекта станет открытый сетевой ресурс, на котором будут обозначены все 85 регионов России, привязанные к "Яндекс-картам"."Интерактивная карта свалок" проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" – это универсальный инструмент по устранению нарушений при работе полигонов и ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, работающий по сигналам жителей страны. Каждый пользователь сети Интернет сможет отправить на сайт информацию о выявленной незаконной свалке, и после проверки модератором она будет размещена на карте. Далее в зависимости от категории свалок и "серых" полигонов активисты будут действовать над их устранением, в том числе с помощью рейдов, экологических акций, информационных кампаний, подключения коммунальных служб, обращений в адрес местных властей и надзорных органов", – рассказал Гутенев.В свою очередь директор по развитию ЗАО "Управление отходами-НН" Андрей Лебедев, комментируя информацию о запуске проекта, отметил, что в Нижегородской области он будет очень востребован."Усилия регионального правительства по созданию цивилизованной системы обращения с отходами в нашей области постоянно наталкиваются на противодействие недобросовестных участников рынка, которые привыкли получать сверхприбыли за счёт нанесения экологического ущерба природе. Мы как инвесторы, построившие несколько современных, экологичных объектов по обращению с отходами, видим множество примеров, когда алчные коммерсанты, нарушая постановления регионального правительства и вопреки разработанной территориальной схеме, сплошь и рядом везут отходы на "серые полигоны" или просто организуют несанкционированные "чёрные" свалки. И в борьбе с этим злом народный контроль с мест был бы очень кстати", - подчеркнул он. Напомним , что в конце 2016 года суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к ООО "Эко-реал". Согласно решению суда, ответчик должен прекратить складирование отходов на старом полигоне в с.Б.Мокрое Кстовского района и рекультивировать свалку в течение двух месяцев после вступления решения в законную силу.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+