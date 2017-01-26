Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
27 января 2017 18:03  [245] "Единая Россия" провела для тысячи нижегородских пенсионеров акцию "День театра"
27 января 2017 17:35  [261] Ремонт в подарок предлагает застройщик ЖК "Маршал Град" своим клиентам в рамках акции
27 января 2017 17:07  [209] Подопечные БФ Олега Кондрашова посетили выставку "Коды. Звуки. Знаки" в Нижнем Новгороде
27 января 2017 16:19  [973] Одно нижегородское коллекторское агентство было включено в госреестр в 2016 году
27 января 2017 15:39  [353] Сбрасываемая в Петряевский дренажный канал вода не имеет отношения к сточным водам, - Нижегородский водоканал
27 января 2017 15:11  [540] Роспотребнадзор проведет расследование по фактам обнаружения антибиотиков в продукции Павловской птицефабрики
27 января 2017 14:45  [285] Количество возбужденных дел в отношении нижегородских алиментщиц сократилось на 13% за 2016 год
27 января 2017 13:53  [1134] Рабочая группа нижегородской ККС не нашла признаков дисциплинарного проступка в действиях судьи Романа Ярцева
27 января 2017 12:43  [331] Синоптики прогнозируют максимальные морозы в Нижегородской области до -26° ночью 29-30 января
27 января 2017 11:55  [342] Аукцион на право аренды участка под спортшколу в Советском районе Нижнего Новгорода не состоялся в шестой раз
Общество

Ремонт в подарок предлагает застройщик ЖК "Маршал Град" своим клиентам в рамках акции

27 января 2017 17:35  [261] Общество
Жилой комплекс Маршал Град (проект) (Фото: Маршал Град)

Жилой комплекс Маршал Град (проект)

Фото: Маршал Град

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Ремонт в подарок предлагает застройщик ЖК "Маршал Град" (ООО "Объектстрой") своим клиентам в рамках акции. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила представитель застройщика ЖК "Маршал Град" Татьяна Юрина 27 января 2017 года.

По ее словам, этим бонусом можно воспользоваться до конца февраля текущего года. Ремонт уровня "комфорт" будет включать в себя полную отделку квартиры. Это натяжные потолки, ламинат на полу жилых комнат, полная облицовка плиткой санузла и пола в прихожей, установка межкомнатных дверей, а также сантехники.

Представитель застройщика отметила, что предложение распространяется на ограниченное количество квартир. Она также подчеркнула, что все подробности акции можно уточнить у специалистов отдела продаж ЖК "Маршал Град". Напомним, что это жилой комплекс бизнес-класса, который строится на Окском съезде в Нижнем Новгороде.

"Ремонт класса "комфорт" – это качественная отделка, которая, безусловно, отличается от обычного муниципального ремонта. Отмечу, что ремонт будет выполнен в нейтральных серо-бежевых тонах, что всегда оставляет возможности для дополнительного дизайна и индивидуальных элементов", - заключила Татьяна Юрина.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph