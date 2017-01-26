Ремонт в подарок предлагает застройщик ЖК "Маршал Град" своим клиентам в рамках акции Общество

Жилой комплекс Маршал Град (проект) Фото: Маршал Град (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Ремонт в подарок предлагает застройщик ЖК "Маршал Град" (ООО "Объектстрой") своим клиентам в рамках акции. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила представитель застройщика



По ее словам, этим бонусом можно воспользоваться до конца февраля текущего года. Ремонт уровня "комфорт" будет включать в себя полную отделку квартиры. Это натяжные потолки, ламинат на полу жилых комнат, полная облицовка плиткой санузла и пола в прихожей, установка межкомнатных дверей, а также сантехники.



Представитель застройщика отметила, что предложение распространяется на ограниченное количество квартир. Она также подчеркнула, что все подробности акции можно уточнить у специалистов отдела продаж ЖК "Маршал Град".



"Ремонт класса "комфорт" – это качественная отделка, которая, безусловно, отличается от обычного муниципального ремонта. Отмечу, что ремонт будет выполнен в нейтральных серо-бежевых тонах, что всегда оставляет возможности для дополнительного дизайна и индивидуальных элементов", - заключила Татьяна Юрина. Ремонт в подарок предлагает застройщик ЖК "Маршал Град" (ООО "Объектстрой") своим клиентам в рамках акции. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила представитель застройщика ЖК "Маршал Град" Татьяна Юрина 27 января 2017 года.По ее словам, этим бонусом можно воспользоваться до конца февраля текущего года. Ремонт уровня "комфорт" будет включать в себя полную отделку квартиры. Это натяжные потолки, ламинат на полу жилых комнат, полная облицовка плиткой санузла и пола в прихожей, установка межкомнатных дверей, а также сантехники.Представитель застройщика отметила, что предложение распространяется на ограниченное количество квартир. Она также подчеркнула, что все подробности акции можно уточнить у специалистов отдела продаж ЖК "Маршал Град". Напомним , что это жилой комплекс бизнес-класса, который строится на Окском съезде в Нижнем Новгороде."Ремонт класса "комфорт" – это качественная отделка, которая, безусловно, отличается от обычного муниципального ремонта. Отмечу, что ремонт будет выполнен в нейтральных серо-бежевых тонах, что всегда оставляет возможности для дополнительного дизайна и индивидуальных элементов", - заключила Татьяна Юрина.

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