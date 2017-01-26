Валерий Шанцев представил потенциал Нижегородской области в American Chamber of Commerce in Russia Экономика

Валерий Шанцев Фото: amcham.ru

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев представил потенциал региона в American Chamber of Commerce in Russia (Американская торговая плата в России). Об этом сообщается на сайте ACCR 27 января 2017 года.Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 50 руководителей. Президент Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко отметил, что "у американских компаний есть большой интерес к Нижегородской области". "В Нижегородской области нет нефти и газа, все приходится делать своими руками, что и является залогом того успеха, которым пользуется регион", - подчеркнул он.Управляющий филиалом корпорации "Intel" в Нижнем Новгороде Дарья Кирьянова в освою очередь добавила, что залогом успеха региона являются профессиональные кадры, а также открытое и компетентное правительство. Если у нас появляются какие-то трудности, мы не боимся попросить помощи у региональных властей, и они всегда нам помогают. И третье, но не менее важное, – это развитая транспортная инфраструктура. Нижегородская область очень привлекательна для бизнеса, мы надолго там осели и собираемся расширяться", - заявила она."Наша компания давно развивается на нижегородской земле, и, честно скажу, с губернатором нам практически не приходится контактировать, так как в этом нет необходимости. Глава региона отладил такую систему взаимодействия с инвесторами, которая работает как часы", - добавил генеральный директор "Ханивелл Россия" Леонид Соркин.В региональном мининвесте в свою очередь напомнили, что в 2016 году на территории Нижегородской области открылось предприятие по производству автокомпонентов "Бранорус" (Чехия), подписано инвестсоглашение на строительство крупнейшего свинокомплекса норвежской компанией "ННПП". Готовятся к открытию производств в регионе испанская компания "Refisa" и польская компания "Paged", французский "Леруа Мерлен" планирует построить гипермаркет в Нижнем Новгороде.