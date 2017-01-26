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Спорт

Нижегородское "Торпедо" на своем льду обыграло СКА из Санкт-Петербурга в матче 27 января

28 января 2017 10:03  [570] Спорт
(Фото: ХК Торпедо)

Фото: ХК "Торпедо"

(НИА "Нижний Новгород" - Владимир Муравьев) Нижегородское "Торпедо" на своем льду обыграло лидера чемпионата КХЛ – СКА из Санкт-Петербурга в матче 27 января 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Нижегородцы на равных с лидером Континентальной хоккейной лиги отыграли первый период, но допустили ошибку на выходе из своей зоны на 12-й минуте, в результате чего гости перехватили шайбу и вывели на бросок своего капитана Илью Ковальчука, который бросил точно под перекладину и открыл счет.

Торпедовцы смогли отыграться на пятой минуте второго периода после "добивания" Николая Жердева, а затем получили отличный шанс выйти вперед, заработав численное преимущество в два игрока, но не реализовали эту возможность, а затем (при игре в равных составах) пропустили очередной выпад гостей.

Начало третьего периода ознаменовалось схваткой капитана нижегородцев Алексея Потапова с игроком "армейцев" Николаем Прохоркиным (оба получили по пять минут штрафа), а также голом Владимира Галузина, сравнявшего счет (и драка, и гол состоялись на первой минуте). Подгоняемые трибунами торпедовцы вышли вперед на восьмой минуте после "добивания" Джона Нормана, а на предпоследней минуте матча укрепили счет: Вячеслав Кулемин поразил пустые ворота.

Победа над СКА 4:2 стала первой, одержанной торпедовцами в новом году на своем льду. В следующей встрече нижегородцы на своем льду сыграют с московским "Спартаком" 30 января.

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