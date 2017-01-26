Автомобиль сгорел в Гагинском районе Нижегородской области в ночь на 28 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, в 03:28 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании автомобиля в Гагинском районе, на 12-м км трассы Гагино-Болдино. В результате сгорел легковой автомобиль на площади 6 кв.м. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства МЧС: шесть человек, и две единицы техники.
Ранее, в 02:55 сталоизвестно о пожаре в квартире в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Там сгорело имущество на площади 4 кв.м.
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