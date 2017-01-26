Нижегородские полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области 28 января 2017 года.Согласно информации, в дежурную часть отдела полиции №7 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило сообщение о факте причинения тяжкого вреда здоровью мужчине в квартире одного из домов по ул. Надежды Сусловой в Советском районе областного центра.Как установили прибывшие на место преступления сотрудники полиции, 26 января 67-летний мужчина в ходе ссоры ударил ножом в живот своего родственника. Пострадавшего госпитализировали в больницу.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ.