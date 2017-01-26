Автомобиль "скорой помощи" столкнулся с "ГАЗелью" в Нижнем Новгороде 28 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, ДТП произошло на ул. Веденяпина в Автозаводском районе около полудня. Данные о пострадавших и причинах столкновения уточняются.



Автомобиль "скорой помощи" столкнулся с "ГАЗелью" в Нижнем Новгороде 28 января 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы.Согласно информации, ДТП произошло на ул. Веденяпина в Автозаводском районе около полудня. Данные о пострадавших и причинах столкновения уточняются. Напомним , три человека были госпитализированы после ДТП с участием автомобиля "скорой помощи" и автобуса "ПАЗ" в Нижнем Новгороде в ночь на 22 января 2016 года: около 00:35 в районе дома 49Б по ул. Рождественской водитель, управляя автомобилем "ГАЗ 322174" ("скорая помощь") с включенной звуковой и световой сигнализацией, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автобусом "ПАЗ", в котором в тот момент находилось восемь пассажиров.

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