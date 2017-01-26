Суд в Нижегородской области приговорил мужчину-дояра к семи годам колонии строгого режима за покушение на убийство соперника Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд в Нижегородской области приговорил мужчину-дояра к семи годам колонии строгого режима за покушение на убийство соперника. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 28 января 2017 года.Было установлено, что утром 15 марта 2015 года в с. М. Зиновьево Семеновского г.о. 42-летний нетрезвый подсудимый пришел к дому по ул. Колхозной, в котором проживал его 59-летний соперник, и ударил мужчину ножом в щеку. На помощь потерпевшему подоспел односельчанин, он смог оттащить нападавшего. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу, благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи он остался жив.В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчины и до этого ссорились из-за женщины – своей коллеги: они оба ей симпатизировали.Обвиняемый признал вину, он был арестован.Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.