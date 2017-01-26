Едва не завербованную в смертницы нижегородскую школьницу отбили у боевиков в ходе спецоперации ФСБ, - ТК "Волга" Происшествия

Программа ТК Волга Послесловие. События недели



Согласно информации, процесс вербовки начался в августе 2016 года, когда ученица 11-го класса средней школы одного из районов области познакомилась в сети Интернет с молодым человеком - на контакт с девушкой он вышел сам и переписывался с ней в течение пяти месяцев, а также звонил – преимущественно по ночам.



"Психологическая обработка велась тщательно. Парень намекал девушке, что родителям и друзьям она не нужна, а в новой жизни "дворцы будут, жизнь лучше". Родители ничего не замечали. Зимой после случайной ссоры - сразу и с родителями, и с одноклассниками – девушка связалась с тем, кого считала другом, и уехала к нему в Дагестан", - говорится в сообщении.



"Сказка кончилась почти сразу: он начал угрожать убийством, если не буду делать так, как он говорит", - вспоминает школьница.



В свою очередь старший офицер пресс-службы управления ФСБ России по Нижегородской области Марина Кузьмина рассказал: "В основном так называемые вербовщики являются выходцами из республик Северного Кавказа. Они обладают навыками управления людьми путём психологического воздействия. Их главная цель - вовлечение человека в радикальные течения ислама и в последующем - получение из этого выгоды. Женщин используют как смертниц, прислугу или секс-рабынь".



Обнаружив исчезновение дочери, родители обратились в полицию и ФСБ. В течение трех суток девушку нашли в одном из аулов Дагестана и освободили в результате спецоперации. По оценке оперативных сотрудников, ей могла быть уготована судьба смертницы или наложницы в подразделениях международных террористических организаций, включая ИГИЛ (запрещена в России), возможно, на войне в Сирии или других "горячих точках".



Эксклюзивные подробности и интервью спасённой нижегородки, её родителей и сотрудников ФСБ - в материале Сергея Липатова в эфире программы "Послесловие. События недели" в 18:00. Едва не завербованную в смертницы нижегородскую школьницу отбили у боевиков в ходе спецоперации ФСБ. Об этом сообщает ТК "Волга" 28 января 2017 года.Согласно информации, процесс вербовки начался в августе 2016 года, когда ученица 11-го класса средней школы одного из районов области познакомилась в сети Интернет с молодым человеком - на контакт с девушкой он вышел сам и переписывался с ней в течение пяти месяцев, а также звонил – преимущественно по ночам."Психологическая обработка велась тщательно. Парень намекал девушке, что родителям и друзьям она не нужна, а в новой жизни "дворцы будут, жизнь лучше". Родители ничего не замечали. Зимой после случайной ссоры - сразу и с родителями, и с одноклассниками – девушка связалась с тем, кого считала другом, и уехала к нему в Дагестан", - говорится в сообщении."Сказка кончилась почти сразу: он начал угрожать убийством, если не буду делать так, как он говорит", - вспоминает школьница.В свою очередь старший офицер пресс-службы управления ФСБ России по Нижегородской области Марина Кузьмина рассказал: "В основном так называемые вербовщики являются выходцами из республик Северного Кавказа. Они обладают навыками управления людьми путём психологического воздействия. Их главная цель - вовлечение человека в радикальные течения ислама и в последующем - получение из этого выгоды. Женщин используют как смертниц, прислугу или секс-рабынь".Обнаружив исчезновение дочери, родители обратились в полицию и ФСБ. В течение трех суток девушку нашли в одном из аулов Дагестана и освободили в результате спецоперации. По оценке оперативных сотрудников, ей могла быть уготована судьба смертницы или наложницы в подразделениях международных террористических организаций, включая ИГИЛ (запрещена в России), возможно, на войне в Сирии или других "горячих точках".Эксклюзивные подробности и интервью спасённой нижегородки, её родителей и сотрудников ФСБ - в материале Сергея Липатова в эфире программы "Послесловие. События недели" в 18:00.

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