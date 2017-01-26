Волонтеры просят помощи в поисках двух пропавших в Нижнем Новгороде Происшествия

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Волонтеры просят помощи в поисках двух пропавших в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".



Согласно информации, разыскивается 44-летняя Ирина Березина из города Павлово Нижегородской области. Женщина уехала на заработки в Нижний Новгород. Последний раз выходила на связь 31 декабря 2016 года. В настоящее время ее местоположение неизвестно.



Приметы: худощавого телосложения, рост 160-170 см, волосы русые до плеч, глаза карие. Была одета в розовый пуховик, синие джинсы, черные сапоги. При себе имела: паспорт, мобильный телефон.



Еще один пропавший 33-летний Андрей Андреев, 21 января 2017 года около 3 часов ночи после ссоры с женой ушел из дома по пр. Кирова, обещал вернуться утром и пропал. Телефон выключен.



Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза голубые, на носу справа родинка. Был одет в черную болоньевую куртку с капюшоном с мехом, темно-синяя футболку с белым рисунком, темно-синие джинсы, черные ботинки. Особые приметы: жировик за правым ухом, на левом плече армейская татуировка, на щиколотке правой ноги татуировка.



Информацию, касающуюся местонахождения пропавших, волонтеры просят сообщать по телефонам: 102 (полиция), 8(831) 291-51-51 (волонтеры).





Волонтеры просят помощи в поисках двух пропавших в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".Согласно информации, разыскивается 44-летняя Ирина Березина из города Павлово Нижегородской области. Женщина уехала на заработки в Нижний Новгород. Последний раз выходила на связь 31 декабря 2016 года. В настоящее время ее местоположение неизвестно.Приметы: худощавого телосложения, рост 160-170 см, волосы русые до плеч, глаза карие. Была одета в розовый пуховик, синие джинсы, черные сапоги. При себе имела: паспорт, мобильный телефон.Еще один пропавший 33-летний Андрей Андреев, 21 января 2017 года около 3 часов ночи после ссоры с женой ушел из дома по пр. Кирова, обещал вернуться утром и пропал. Телефон выключен.Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза голубые, на носу справа родинка. Был одет в черную болоньевую куртку с капюшоном с мехом, темно-синяя футболку с белым рисунком, темно-синие джинсы, черные ботинки. Особые приметы: жировик за правым ухом, на левом плече армейская татуировка, на щиколотке правой ноги татуировка.Информацию, касающуюся местонахождения пропавших, волонтеры просят сообщать по телефонам: 102 (полиция), 8(831) 291-51-51 (волонтеры). Напомним , что в Нижнем Новгороде поодолжаются поиски пропавшего 5 января 2017 года Максима Малютина.

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