Тренер нижегородского ХК "Торпедо" Петерис Скудра дисквалифицирован на четыре матча за неспортивное поведение Спорт

Тренер нижегородского ХК "Торпедо" Петерис Скудра дисквалифицирован на четыре матча за неспортивное поведение. Об этом сообщается на сайте клуба.



Согласно информации, данное решение было принято 27 января во время игры "Торпедо" — СКА. Скудра был диквалифицирован за неспортивное поведение. Также он должен будет заплатить штраф.



До конца матча, а также на три последующих игры Скудра был дисквалифицирован. Также он заплатит штраф.



Поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 минут) стал для Скудры повторным в нынешнем чемпионате, на него также накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.



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