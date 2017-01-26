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Происшествия

Более 50 человек эвакуировали спасатели из горящего многоэтажного дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода 29 января

29 января 2017 23:30  [98] Происшествия
(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Более 50 человек эвакуировали спасатели из горящего многоэтажного дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода 29 января. Об этом сообщил источник в силовом ведомстве.

Согласно информации, всего во время пожара было эвакуировано порядка 70 человек, из них несколько человек госпитализированы.

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области сообщение о возгорании в многоэтажном доме по ул. Героев Космоса в Сормовском районе поступило в половине двенадцатого утра. В результате пожара обгорело имущество и внутренняя отделка в квартире на площади 30 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 48 человек, 14 единиц техники.

Напомним, что почти 400 человек было эвакуировано из-за пожара в школе №3 в Выксе Нижегородской области 25 января 2017 года.

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Теги:
МЧС Пожар
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