Мужчина пытался спрыгнуть с Мызинского моста в Нижнем Новгороде из-за отсутствия работы Происшествия

Мызинский мост Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, сообщение о попытке суицида поступило поступило в пожарно-спасательную службу от ГИБДД в 05:59. На момент прибытия сотрудников МЧС двое полицейских уже разговаривали с молодым человеком. Старший инженер – руководитель дежурной смены (спасатель) Алексей Соколов также вступил с ним в беседу.



Выяснилось, что 25-летний мужчина не мог найти работу, а потому, как он говорил, пожелал свести счеты с жизнью. В итоге сотрудникам спецслужб удалось отговорить его от прыжка, после этого они помогли молодому человеку перелезть из-за ограждений моста и передали медицинским работникам.







Мужчина пытался спрыгнуть с Мызинского моста в Нижнем Новгороде рано утром 30 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Согласно информации, сообщение о попытке суицида поступило поступило в пожарно-спасательную службу от ГИБДД в 05:59. На момент прибытия сотрудников МЧС двое полицейских уже разговаривали с молодым человеком. Старший инженер – руководитель дежурной смены (спасатель) Алексей Соколов также вступил с ним в беседу.Выяснилось, что 25-летний мужчина не мог найти работу, а потому, как он говорил, пожелал свести счеты с жизнью. В итоге сотрудникам спецслужб удалось отговорить его от прыжка, после этого они помогли молодому человеку перелезть из-за ограждений моста и передали медицинским работникам. Напомним , тело женщины обнаружили службы экстренного реагирования под Молитовским мостом в Нижнем Новгороде 1 декабря 2016 года. Ранее сообщалось , что более 300 человек в Нижегородской области совершили суицид в течение трех кварталов 2016 года.

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