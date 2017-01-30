Мужчина пытался спрыгнуть с Мызинского моста в Нижнем Новгороде из-за отсутствия работы

Мужчина пытался спрыгнуть с Мызинского моста в Нижнем Новгороде рано утром 30 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, сообщение о попытке суицида поступило поступило в пожарно-спасательную службу от ГИБДД в 05:59. На момент прибытия сотрудников МЧС двое полицейских уже разговаривали с молодым человеком. Старший инженер – руководитель дежурной смены (спасатель) Алексей Соколов также вступил с ним в беседу.
Выяснилось, что 25-летний мужчина не мог найти работу, а потому, как он говорил, пожелал свести счеты с жизнью. В итоге сотрудникам спецслужб удалось отговорить его от прыжка, после этого они помогли молодому человеку перелезть из-за ограждений моста и передали медицинским работникам.
Напомним
, тело женщины обнаружили службы экстренного реагирования под Молитовским мостом в Нижнем Новгороде 1 декабря 2016 года.
Ранее сообщалось
, что более 300 человек в Нижегородской области совершили суицид в течение трех кварталов 2016 года.
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