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Происшествия

Нижегородец подозревается в покушении на убийство незнакомца в ходе конфликта из-за гаража

30 января 2017 14:43  [285] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Нижегородец подозревается в покушении на убийство незнакомца в ходе конфликта из-за гаража. Об этом сообщает СУ СКРФ по Нижегородской области 30 января 2017 года.

В совершении этого преступления подозревается 61-летний мужчина, который, по версии следствия, днем 28 января 2017 года в гаражном массиве, расположенном на ул. Переходникова Автозаводского района, ударил ранее незнакомого 30-летнего мужчину ножом в грудь. Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу и оказали медицинскую помощь. Сейчас его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за гаража, который арендовал потерпевший и планировал его использовать для оказания ремонтных услуг.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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