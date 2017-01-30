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Культура и отдых

"Неясно, почему общественность так настаивает на том, чтобы пакгаузы стояли именно на Стрелке", - Сергей Попов

30 января 2017 16:22  [821] Культура и отдых
Сергей Попов (Фото: gorodn.tv)

Сергей Попов

Фото: gorodn.tv

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Неясно, почему общественность так настаивает на том, чтобы пакгаузы стояли именно на Стрелке", - об этом главный архитектор области Сергей Попов сообщил в рамках круглого стола ОНФ 30 января 2017 года.

"Так как мнение правительства региона еще не сформировано окончательно, я скажу свое. На мой взгляд, сейчас у общественности больше интереса к шумихе вокруг пакгаузов, чем к самим сооружениям. Что касается железных конструкций, то вопросом их сохранения занялись еще 2,5 года назад. Ни у кого не было сомнений, что их надо ремонтировать и сохранять. На том же месте или на любом другом - это уже нюансы. Но то, что эти пакгаузы были сохраняемыми, никто не ставил под сомнение. Они будут реконструированы, чтобы их можно было в дальнейшем использовать", - отметил Попов.

"Что касается железобетонных пакгаузов, то их надо обязательно сносить. Они строились тогда, когда собор Александра Невского был приговорен к сносу. Тогда было вполне возможно строительство крупных сооружений. Сейчас, когда там есть памятник с охранной зоной, я считаю, что совершенно очевидно, что железобетонные пакгаузы надо убирать. С этой территории Стрелки сейчас мы лишаемся вида на историческую и современную часть города. Железобетонные конструкции стоят фактически на краю причальной стенки, из-за этого там нельзя организовать набережную и пешеходную зону. Один пакгауз находится в аварийном состоянии, он уже почти треснул. Кстати, любые манипуляции с ангарами будут согласовываться в Москве. К тому же, чтобы сохранить любые конструкции, их надо будет чинить, перемещать. Поэтому мне неясно, почему общественность так настаивает на том, чтобы они стояли именно здесь", - подвел итог главный архитектор.

Напомним, что пакгаузы на нижегородской Стрелке поставлены на госучет как обладающие признаками объектов культурного наследия. В 2015 году стало известно, что металлические ажурные конструкции в пакгаузах – части павильонов Всероссийских промышленно-художественных выставок 1882 и 1896 годов в Москве и Нижнем Новгороде соответственно. Общественные деятели, архитекторы выступили за их сохранение.

Напомним также, что 30 декабря 2016 года активисты создали петицию к первому заместителю руководителя администрации Президента России Сергею Кириенко с просьбой помочь в сохранении портовых объектов на Стрелке. Днем ранее, 29 декабря, собственник демонтировал один из двух оставшихся портовых кранов на Стрелке.

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