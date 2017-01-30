Нижегородская администрация прогнозирует снижение числа первоклассников на 2017-2018 учебный год в два раза Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



"Мы ожидаем, что в сентябре 2017 года количество первоклассников составит около семи тысяч человек. Но как показывает практика, предварительная цифра всегда ниже, чем фактическая", - приводит управление слова директора департамента образования администрации города Ирины Тарасовой.







Сегодня директор департамента образования Ирина Тарасова рассказала о готовности образовательных учреждений Нижнего Новгорода к приему заявлений и документов от родителей на обучение детей в первых классах. Она сказала, что прием заявлений в первый класс для проживающих на закрепленной территории начинается с 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.



По словам Тарасовой, в случае, когда школа завершила запись всех детей со своего микроучастка, тогда у образовательного учреждения есть право принимать детей с других участков, начиная с 1 июля. Также у родителей есть возможность подачи заявления в электронном виде, но, в любом случае, им нужно будет предоставить оригиналы документов в школу.



Если у нижегородцев возникают вопросы по подаче заявлений, то им нужно обращаться, в первую очередь, в управление образования своего района, если вопросы останутся, то уже следует адресовать их в департамент образования. Администрация Нижнего Новгорода ожидает, что 1 сентября 2017 года количество первоклассников в школах города составит около семи тысяч человек. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 30 января."Мы ожидаем, что в сентябре 2017 года количество первоклассников составит около семи тысяч человек. Но как показывает практика, предварительная цифра всегда ниже, чем фактическая", - приводит управление слова директора департамента образования администрации города Ирины Тарасовой. Ранее сообщалось, что в 2016 учебном году за школьные парты в Нижнем Новгороде сели 13,6 тысяч первоклассников. Таким образом, в 2017 году число первоклашек ожидается почти в два раза ниже, чем в 2016 году.Сегодня директор департамента образования Ирина Тарасова рассказала о готовности образовательных учреждений Нижнего Новгорода к приему заявлений и документов от родителей на обучение детей в первых классах. Она сказала, что прием заявлений в первый класс для проживающих на закрепленной территории начинается с 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.По словам Тарасовой, в случае, когда школа завершила запись всех детей со своего микроучастка, тогда у образовательного учреждения есть право принимать детей с других участков, начиная с 1 июля. Также у родителей есть возможность подачи заявления в электронном виде, но, в любом случае, им нужно будет предоставить оригиналы документов в школу.Если у нижегородцев возникают вопросы по подаче заявлений, то им нужно обращаться, в первую очередь, в управление образования своего района, если вопросы останутся, то уже следует адресовать их в департамент образования.

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