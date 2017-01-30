Водитель автомобиля "ВАЗ" погиб в ДТП в Приокском районе Нижнего Новгорода 30 января. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, в 17:15 на пр. Гагарина водитель 1981 года рождения (водительское удостоверение на территории РФ не получал), управляя не принадлежащим ему "ВАЗ 21074", выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lexus.
В результате водитель "ВАЗ" получил смертельное ранение.
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