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Происшествия

Водитель автомобиля "ВАЗ" погиб в ДТП в Приокском районе Нижнего Новгорода 30 января

31 января 2017 09:56  [2770] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель автомобиля "ВАЗ" погиб в ДТП в Приокском районе Нижнего Новгорода 30 января. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в 17:15 на пр. Гагарина водитель 1981 года рождения (водительское удостоверение на территории РФ не получал), управляя не принадлежащим ему "ВАЗ 21074", выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lexus.

В результате водитель "ВАЗ" получил смертельное ранение.

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