Мужчина и женщина погибли при пожаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 30 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 30 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного дома на ул. Краснодонцев поступило в 16:32. Прибывшие пожарные эвакуировали по лестничным маршам 10 жильцов дома, в том числе троих детей. Никто из них не пострадал.На месте пожара возгорания обнаружено тело хозяина квартиры - мужчины 1955 года рождения - и его жены, женщины 1957 года рождения. К пожару привела неосторожность при курении в нетрезвом состоянии.